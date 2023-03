Aktuell Land

Kommunen fordern deutlich mehr Geld für Schulmodernisierung

Um die Digitalisierung der baden-württembergischen Schulen voranzutreiben, fordern die Städte und Gemeinden nach den bereits investierten Milliardenbeträgen weitere Investitionen. »Dieses Jahrzehnt soll als die Dekade der Schulmodernisierung in die Geschichte eingehen«, sagte der Ditzinger Oberbürgermeister und Vize-Präsident des Städtetags, Michael Makurath, am Freitag beim Bildungskongress in Stuttgart. »Wir brauchen die ganze Dekade, um unsere Schulen weiter digital zu modernisieren und den Masterplan dafür samt dem notwendigen Geld«, sagte Makurath. »Beides fehlt derzeit.«