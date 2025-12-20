Kollision von Linienbus und Auto – mindestens ein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto in Esslingen am Neckar ist mindestens ein Mensch verletzt worden. Art und Schwere der Verletzungen sowie die Identität waren zunächst unklar, sagte ein Polizeisprecher. Gegen Mittag waren der Bus und das Auto zusammengestoßen, der Bus war mit Fahrgästen unterwegs.

Dem Polizeisprecher zufolge sind mehrere Streifenwagen und der Rettungsdienst an der Unfallstelle, die Strecke wurde gesperrt. Weitere Informationen lagen noch nicht vor.