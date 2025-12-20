Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Kollision von Linienbus und Auto – mindestens ein Verletzter

Noch ist vieles unklar: Bei einem Frontalzusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto wird mindestens ein Mensch verletzt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Auto in Esslingen am Neckar ist mindestens ein Mensch verletzt worden. Art und Schwere der Verletzungen sowie die Identität waren zunächst unklar, sagte ein Polizeisprecher. Gegen Mittag waren der Bus und das Auto zusammengestoßen, der Bus war mit Fahrgästen unterwegs.

Dem Polizeisprecher zufolge sind mehrere Streifenwagen und der Rettungsdienst an der Unfallstelle, die Strecke wurde gesperrt. Weitere Informationen lagen noch nicht vor.

