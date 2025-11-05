Kollision auf Bundesstraße – Motorradfahrer stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 69 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 463 im Landkreis Freudenstadt ums Leben gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war eine 38-jährige Autofahrerin am Nachmittag auf der Kreisstraße in Richtung Talheim unterwegs und wollte die B463 überqueren, wie die Polizei mitteilte.

Mutmaßlich übersah sie dabei den von links kommenden Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und starb noch am Unfallort. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Bundesstraße war im Kreuzungsbereich eine Zeit lang komplett gesperrt.