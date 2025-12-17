Kokain und Waffen – Polizei schnappt mutmaßliche Dealerbande

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Schlag gegen die Rauschgiftszene sind im Ostalbkreis und im Rems-Murr-Kreis vier mutmaßliche Drogendealer festgenommen worden. Bei acht Durchsuchungen am Dienstag in Wohnungen und Geschäftsräumen in Schwäbisch Gmünd und in Welzheim fanden die Ermittler mehr als 1,2 Kilogramm Kokain und rund 20 Kilogramm Marihuana und Haschisch, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Zudem stellten die rund 100 Polizisten, darunter das SEK, vier scharfe Schusswaffen, eine Stichwaffe, einen Schlagring, größere Mengen Munition sowie Bargeld, Handys und Speichermedien sicher. Die vier Verdächtigen im Alter von 26 bis 34 Jahren wurden festgenommen. Eine Ermittlungsrichterin erließ Haftbefehle, und die mutmaßlichen Dealer wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen dauern an.