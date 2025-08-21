Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Klimaschützer sollen Luft aus Reifen gelassen haben

Aus mehreren Autoreifen in Karlsruhe wird die Luft herausgelassen. Die Unbekannten hinterlassen Bekennerschreiben.

Blaulicht
Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall. (Symbolbild)
Foto: Lino Mirgeler/DPA

Klimaschützer sollen in Karlsruhe die Luft aus mehreren Autoreifen herausgelassen haben. Insgesamt waren einzelne Reifen von 45 geparkten Autos betroffen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Ordnungswidrigkeiten, wie ein Sprecher sagte.

Im Verlauf des Tages hatte sich die Klimaschutzorganisation »Widerstands-Kollektiv« zu der Aktion in einer Mitteilung bekannt. Man habe gezielt SUV-Fahrzeuge ins Visier genommen und jeweils ein Bekenner-Schreiben hinterlassen. Dies bestätigte auch der Polizeisprecher. Die Autoreifen seien nicht nachhaltig beschädigt worden.

© dpa-infocom, dpa:250821-930-939899/1