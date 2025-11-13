Kleintransporterfahrer stirbt nach Unfall auf A6

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der Autobahn 6 bei Kirchardt (Kreis Heilbronn) mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lastwagen aufgefahren und gestorben. Der 35-Jährige habe das Stauende zu spät bemerkt und sei durch die Wucht des Aufpralls eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Etwa 40 Minuten zuvor hatte es auf derselben Autobahnstrecke Richtung Nürnberg ebenfalls einen Auffahrunfall gegeben. Bei der Ausfahrt nach Bad Rappenau bremste eine Autofahrerin, eine andere fuhr ihr auf und touchierte dabei ein weiteres Fahrzeug. Fahrzeugteile trafen ein weiteres Auto. Ein Fahrer und zwei Fahrerinnen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die beiden Unfälle kam es am Morgen zu einem Stau, der nach Google-Maps-Daten zeitweise bis zu 15 Kilometer lang war. Am frühen Mittag rollte der Verkehr wieder.