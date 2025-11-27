Kleintransporter kracht bei Sindelfingen in Stauende – Fahrer schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der Bundesstraße 464 bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) in ein Stauende gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 48-Jährige wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Bei dem Unfall am Nachmittag prallte der Kleintransporter auf das Heck des Wagens eines 63-Jährigen. Dessen Fahrzeug wiederum wurde auf das Heck des Autos mit einem 26-Jährigen am Steuer geschoben. Sowohl der 63-Jährige als auch der 26-Jährige wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls in Kliniken. Der Schaden wurde auf 40.000 Euro geschätzt. Die betroffene Bundesstraße 464 musste voll gesperrt werden.