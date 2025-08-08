Kleinkind wird bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

Das Kind kam schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Ein zweieinhalbjähriges Kind ist in Balingen (Zollernalbkreis) aus dem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden. Der Junge wurde nach Polizeiangaben mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Das Kleinkind fiel demnach aus dem ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses und stürzte mehrere Meter tief. Warum das Kind am Donnerstag aus dem Fenster fiel, sei bisher unklar.

Zeugen alarmierten demnach den Notruf, woraufhin Rettungsdienst und Polizei ausrückten. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.