Kleinkind nach Unfall mit Streifenwagen noch im Krankenhaus

Ein Kleinkind fährt auf die Straße und wird von einem Polizeiwagen erfasst.

Nach einem Unfall mit einem Polizeiauto in Leutkirch im Allgäu ist ein verletzter Vierjährige nach wie vor in einer Klinik. Die Verletzungen des Jungen hätten sich nach derzeitigem Stand jedoch als weniger schwerwiegend herausgestellt als zunächst angenommen, teilte die Polizei mit. Zunächst hatten die Beamten mitgeteilt, der Junge habe sich schwere Verletzungen zugezogen.

Das Kind war am Sonntagabend mit seinem Laufrad unvermittelt auf die Straße gefahren und dort von einem Streifenwagen erfasst worden. Der Vierjährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Streifenwagen war laut Polizei auf dem Weg zu einem Einsatz, allerdings ohne Sondersignale unterwegs. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und bittet Augenzeugen, sich zu melden.