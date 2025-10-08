Kleiner Junge wohlbehalten auf Supermarktparkplatz entdeckt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach stundenlanger Suche hat die Polizei am Abend in Stuttgart einen vermissten Sechsjährigen entdeckt, der sich mittags alleine per Rad in unbekannte Richtung auf den Weg gemacht hatte. Der Junge wurde rund 20 Kilometer von seinem Zuhause entfernt auf einem Supermarktparkplatz entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Das Kind wurde in Stuttgart-Botnang dank eines aufmerksamen Zeugen gefunden, der den Jungen erkannte und sofort die Polizei verständigte. Eine Streifenbesatzung habe das Kind kurze Zeit später wohlbehalten in Obhut nehmen können. Dem Jungen gehe es gut, hieß es von der Polizei. Was ihn zu dem langen Ausflug trieb, wurde zunächst nicht bekannt.

Der Sechsjährige hatte sich am Mittag in Weinstadt im Ortsteil Endersbach aufs Rad gesetzt. Die Suche nach ihm wurde auch von einem Polizeihubschrauber und Personenspürhunden unterstützt. Sämtliche Freunde und Bekannten des Jungen waren befragt worden, auch die Schule des Kindes sei durchsucht worden, sagte der Polizeibeamte.

Der Junge lebt zusammen mit seinen Eltern und zwei Geschwistern. Er sei bereits früher einmal als vermisst gemeldet worden, damals sei er im benachbarten Ort Fellbach entdeckt worden, mehr als fünf Kilometer von Endersbach entfernt, hieß es von der Polizei.