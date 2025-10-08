Kleiner Junge vermisst - Personenspürhunde im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei der Suche nach einem verschwundenen sechs Jahre alten Jungen in Weinstadt bei Stuttgart setzt die Polizei nun auch Personenspürhunde ein. Die Suche mit einem Polizeihubschrauber sei bislang ohne Erfolg geblieben, sagte ein Beamter des Polizeipräsidiums Aalen am Abend. »Ich hoffe darauf, dass wir ihn bald finden.«

Der Junge wird seit den Mittagsstunden vermisst, er hatte sich mit einem blauen Fahrrad von seinem Zuhause im Ortsteil Endersbach aus in unbekannte Richtung auf den Weg gemacht. Das Kind sei bereits früher einmal als vermisst gemeldet worden, damals sei der Junge im benachbarten Ort Fellbach entdeckt worden - mehr als fünf Kilometer von Endersbach entfernt.

Alle Freunde und Bekannten des Jungen seien bereits befragt worden, auch die Schule des Kindes sei durchsucht worden, sagte der Polizeibeamte. Das Kind lebe zusammen mit seinen Eltern und zwei Geschwistern. Ein Grund für sein Verschwinden sei nicht ersichtlich. Es bestehe der Verdacht, dass sich der Junge eventuell in einer hilflosen Lage befinden könne.