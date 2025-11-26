Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Kleinbus mit mehreren Kindern stößt im Deggenhausertal gegen Auto

Bei Deggenhausertal will ein Kleinbusfahrer abbiegen. Er ist voll besetzt, unter den Insassen sind mehrere Kinder. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein Rettungshubschrauber - Symbolbild
Wohl glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall bei Deggenhausertal (Bodenseekreis) mit mehreren beteiligten Kindern. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort, konnte aber ohne Patienten wieder abfliegen, wie eine Polizeisprecherin sagte. 

Der Fahrer eines voll besetzten Kleinbusses hatte am Morgen beim Abbiegen wohl ein entgegenkommendes Auto übersehen, so dass beide Fahrzeuge seitlich zusammenstießen. Sieben Fahrgäste im Kleinbus zwischen 3 und 21 Jahren, darunter mehrere Kinder, kamen mit Verdacht auf leichte Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Auch der jugendliche Beifahrer aus dem Auto kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

