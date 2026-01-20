Kleidung fängt beim Holzverbrennen Feuer - Senior stirbt im Hohenlohekreis

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Senior hat sich in Pfedelbach (Hohenlohekreis) beim Holzverbrennen tödliche Verletzungen zugezogen und ist gestorben. Polizeiangaben zufolge fanden Angehörige den schwer verletzten 84-Jährigen bei der Feuerstelle liegend. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik, wo er in der Nacht seinen Verletzungen erlag. Die Polizei geht davon aus, dass die Kleidung des Mannes Feuer fing, als er am Montag an der Feuerstelle Holz und andere Gegenstände verbrannte. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes gebe es nicht.