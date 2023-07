Aktuell Land

Klägerin fordert hohe Entschädigung nach Corona-Impfung

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Bamberg hat am Montag die Verhandlung einer Schadenersatzklage gegen den Corona-Impfstoffhersteller Astrazeneca begonnen. Die 32 Jahre alte Klägerin hatte sich im Jahr 2021 mit dem Covid-19-Vakzin des britisch-schwedischen Unternehmens impfen lassen. In der Folge erlitt sie eine sogenannte Darmvenenthrombose und wurde zeitweise auf der Intensivstation behandelt. An den Folgen leidet sie nach eigenen Angaben bis heute.