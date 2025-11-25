Kindertagesstätte abgebrannt - Schaden in Millionenhöhe

Die Ursache für den Brand einer Kindertagesstätte in Durmersheim ist noch unklar.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Kindertagesstätte in Durmersheim (Landkreis Rastatt) ist in der Nacht zum Dienstag bei einem Großbrand vollständig zerstört worden. Bei dem Brand sei ein Sachschaden von etwa 1,5 Millionen Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr versuchte den Angaben zufolge ab kurz vor Mitternacht, den Brand in den Griff zu bekommen. Die Kindertagesstätte brannte aber komplett nieder. Beteiligt waren demnach mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, des Technischen Hilfswerks und der Polizei. Die Ursache des Feuers blieb zunächst unklar.