Kinder zündeln mit Böllern – Auto geht in Flammen auf

Wie viele Fahrzeuge beschädigt wurden und wie groß der Schaden ist, konnten die Ermittler bislang nicht sagen. (Symbolbild)

Mehrere von Kindern geworfene Böller haben in Pforzheim ein Auto in Brand gesetzt. Die 13-Jährigen hätten zuvor mit Feuerwerkskörpern gezündelt und diese auf geparkte Fahrzeuge geworfen, teilte die Polizei mit. Als eines der Autos in Brand geriet, seien die Kinder weggelaufen. Ein Zeuge habe das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht.

Eines der Kinder wurde den Angaben zufolge von einem weiteren Zeugen verfolgt und gestellt, das andere kehrte eigenständig zurück. Beide wurden anschließend ihren Angehörigen übergeben. Wie viele Fahrzeuge beschädigt wurden und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.