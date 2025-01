Kinder sollen Schneemann auf Gleisen gebaut haben

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr (Symbolbild)

Eine Gruppe von Kindern soll am Bahnhof in Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) einen Schneemann auf den Gleisen gebaut haben. Ein Zug musste deshalb eine Notbremsung einlegen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der Triebfahrzeugführer meldete zuerst, dass er im Bereich des Bahnhofs ein Hindernis überfahren habe. Vor Ort wurden mehrere große Schneekugeln festgestellt. Ein Zeuge teilte den Beamten dann mit, dass Kinder einen Schneemann auf den Gleisen gebaut hätten. Diese seien zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr vor Ort gewesen.

Die Bundespolizei ermittele nach dem Vorfall am Dienstag nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.