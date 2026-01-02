Kinder setzen Schulfassade in Deizisau mit Böllern in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Kinder haben mit Böllern die Fassade einer Schule im baden-württembergischen Landkreis Esslingen in Brand gesetzt und dabei einen geschätzten Schaden von 25.000 Euro verursacht.

Sie zündeten die Knaller im Innenhof der Gemeinschaftsschule in Deizisau, wobei eine Papiertonne in Flammen geriet. Das Feuer griff auf einen Gartenzaun und die Schulfassade über, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor der Brand ins Innere gelangte. Die Kinder wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der Schulbetrieb ist laut Sprecher nicht beeinträchtigt.