Kinder übersehen Auto und werden schwer verletzt

Bei einem Unfall im Kreis Konstanz sind zwei junge Mädchen teilweise schwer verletzt worden. Die Geschwister wollten am Samstagnachmittag bei einer Bushaltestelle bei Gaienhofen die Fahrbahn überqueren und hätten dabei ein herankommendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit.

Die 63 Jahre alte Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sie habe eine 12-Jährige frontal und ihre 10-jährige Schwester seitlich erfasst. Das 12-jährige Mädchen wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein drittes Kind, das mit den beiden Mädchen unterwegs war, blieb unverletzt.