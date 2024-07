Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Junge ist an einem Bahnübergang in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Güterzug erfasst worden und gestorben. Der Fünfjährige war am Montagabend mit seiner Mutter mit Fahrrädern unterwegs und übersah wohl den Zug, als er den Bahnübergang queren wollte, wie die Polizei mitteilte. Der Zugführer des herannahenden Güterzugs leitete demnach eine Notbremsung ein, konnte den Zug aber nicht mehr rechtzeitig stoppen.