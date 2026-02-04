Kind stirbt nach Schulschwimmen - Neuer Prozess im April

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Urteil gegen zwei Pädagoginnen wegen des Todes eines siebenjährigen Schülers im Schwimmunterricht wird der Prozess vor dem Landgericht Konstanz teils neu aufgerollt. Die Berufungsverhandlung soll am 17. April starten, wie das Gericht mitteilte.

Nach dem Tod des Zweitklässlers im Schwimmunterricht hatte das Amtsgericht Konstanz Ende Februar 2025 eine Lehrerin und die damalige Referendarin der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen und Bewährungsstrafen verhängt. Die Anwälte der Frauen hatten nach dem Urteilsspruch Berufung eingelegt. Sie hatten Freispruch gefordert.

Zweitklässler nach seiner ersten Schwimmstunde gestorben

Der Zweitklässler war bei seiner ersten Schwimmstunde am 18. September 2023 ertrunken. Zu dem Unglück kam es nach Ansicht des Gerichts, weil alle 21 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig ins Wasser gelassen wurden - darunter Schwimmer und Nichtschwimmer. Aus Sicht des Richters hätte der Tod des Jungen verhindert werden können.

Die Lehrerin war zu neun Monaten Haft auf Bewährung und einer Schmerzensgeldzahlung von 10.000 Euro an die Eltern des Jungen verurteilt worden. Die damalige Referendarin bekam sechs Monate Haft auf Bewährung und sollte 7.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Beide Strafen waren auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden. Die Lehrerin hatte vor Gericht erklärt, dass sie die Kinder im Blick gehabt habe.

Laut Gericht wird es in dem neuen Prozess keine große Beweisaufnahme geben. Neu verhandelt werde nicht der Schuldspruch, sondern das Strafmaß. Bisher sei nur ein Zeuge geladen. Ein Urteil könnte am selben Tag fallen.