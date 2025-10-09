Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Kind soll Blindenhund angefahren und verletzt haben

Mit einem Tretroller soll ein Kind in Offenburg einen Blindenhund angefahren und dann einfach weitergefahren sein. Nach Angaben des Hundebesitzers war es vermutlich mit seiner Mutter unterwegs.

Der blinde Hundebesitzer vermutet ein Kind mit Tretroller hinter der Tat. (Symbolbild) Foto: Patrick Lux/DPA
Ein Kind soll in Offenburg einen Blindenhund mit einem Tretroller angefahren und verletzt haben. Danach sei es weitergefahren, ohne sich um den blinden Mann und seinen Hund zu kümmern, teilte die Polizei mit. Der Besitzer des Hundes gab an, das Kind sei bei dem Vorfall am Montag wohl mit seiner Mutter und einem weiteren Kleinkind unterwegs gewesen. 

Der Mann stand demnach an einer Bushaltestelle, wo das Kind mit seinem Roller mit dem Hund zusammengestoßen sei. Der Hund wurde an den Rippen und an einer Pfote verletzt. Die Familie habe auf keinerlei Zurufe reagiert und den Unfallort verlassen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

