Kind bricht auf See ein - Passanten hören Hilferufe

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 13-Jähriger ist auf einem zugefrorenen Badesee im Landkreis Neu-Ulm eingebrochen. Der Junge sei trotz des Tauwetters auf das Eis gegangen, teilte die Polizei mit. Dabei sei er eingebrochen, in das kalte Wasser gefallen und habe sich nicht mehr selbst aus dem Eis retten können. Seine Hilferufe wurden glücklicherweise von Passanten gehört. Kurz darauf wurde der 13-Jährige von der Feuerwehr aus dem See in Vöhringen gerettet. Unterkühlt wurde er in ein Krankenhaus gefahren.