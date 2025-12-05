Kilometerweise Kabel aus Solarpark gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Unbekannte haben aus einem Solarpark in Kirchardt (Kreis Heilbronn) Kupferkabel im Wert von mindestens 40.000 Euro gestohlen. Zudem hätten sie einen weiteren Schaden von mehreren zehntausend Euro am Solarpark angerichtet, sagte eine Polizeisprecherin. Die Tat soll sich zwischen Mittwoch und Donnerstag ereignet haben. Insgesamt wurden vier Kilometer Kupferkabel gestohlen.

Auch in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) gab es zuletzt einen größeren Diebstahl von Kupferkabeln in einem Solarpark. Dort wurden von Sonntag auf Montag 50 Kilometer Kabel mit einem Wert von circa 125.000 Euro entwendet. Ob ein Zusammenhang besteht, werde derzeit geprüft. In beiden Fällen öffneten die Täter gewaltsam einen Zaun. Außerdem geht die Polizei davon aus, dass in beiden Fällen Fahrzeuge zum Abtransport der teils tonnenschweren Beute zum Einsatz kamen.