Kilometerlanger Stau auf A5 nach Unfall mit fünf Fahrzeugen

Ein Transporter soll mit hoher Geschwindigkeit einem vorausfahrenden Wagen aufgefahren sein – mit Folgen für mehrere Autofahrer. Menschen auf der A5 südlich von Heidelberg müssen Geduld mitbringen.

Wegen eines Auffahrunfalls mit fünf beteiligten Fahrzeugen kommt es auf der Autobahn 5 bei Heidelberg zu einem kilometerlangen Stau. Autofahrerinnen und Autofahrer müssten sich auf längerfristige Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen, sagte ein Polizeisprecher. Der linke und rechte Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Heidelberg/Schwetzingen und Walldorf/Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) seien gesperrt, der Verkehr werde über den Standstreifen abgeleitet.

Nach Angaben des Polizeisprechers soll ein Transporter am Morgen mit hoher Geschwindigkeit einem vorausfahrenden Auto aufgefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Wagen auf drei weitere vorausfahrende Autos geschoben worden. Ein Mensch wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

