Kerzen entzünden Weihnachtsbaum - Haus brennt ab

Mehrere hunderttausend Euro Schaden sind bei einem Brand eines Wohnhauses in Reutlingen entstanden. Das Haus sei fast vollständig ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen haben Kerzen am Weihnachtsbaum den Brand am Morgen verursacht.

Zwei Bewohner konnten sich den Angaben zufolge noch selbst mit leichten Verletzungen ins Freie retten. Notarzt und Sanitäter brachten die beiden demnach vorsorglich in eine Klinik. Den Feuerwehrleuten sei es nur noch gelungen, das Nachbarhaus vor den Flammen zu bewahren, hieß es.