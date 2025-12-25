Kellerbrand: Anwohner versorgen Feuerwehr mit Weihnachtsmenü

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Weihnachtsmenü und Heißgetränken haben Anwohner Einsatzkräfte der Feuerwehr während eines Einsatzes in Stuttgart-Mitte versorgt. So bereiteten sie den Einsatzkräften Weihnachtsstimmung, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr bedankte sich in der Mitteilung bei den Menschen.

Die Einsatzkräfte waren am Mittag des ersten Weihnachtsfeiertags an ein Wohn- und Geschäftshaus in der Stuttgarter Innenstadt gerufen worden. Ein Keller war dort in Brand geraten, starker Rauch hatte sich entwickelt und im gesamten Gebäude verbreitet. Auch auf ein Nachbargebäude weitete sich der Rauch aus. Verletzt wurde niemand, die Einsatzkräfte löschten die Flammen. Ob das Gebäude weiterhin bewohnt werden kann, war zunächst unklar.