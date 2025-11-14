Keller eines Hauses brennt - Bewohner müssen raus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Gundelfingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. 18 Menschen mussten teilweise mithilfe der Feuerwehr aus dem Haus geholt werden, wie der DRK-Kreisverband Freiburg mitteilte. Das Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar.

»Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht«, sagte ein DRK-Sprecher. Es habe keine Schwerverletzten gegeben. Der Brand wurde bis zum Abend gelöscht.

Laut Bürgermeister Raphael Walz (parteilos) kommen viele Bewohner bei Freunden und Familie unter. Neun Personen werden die Nacht aber in einem Hotel verbringen. Das habe die Stadt organisiert. Wie es weitergehe mit ihnen, wisse man noch nicht, sagte Walz. Erstmal müssten die Schäden begutachtet werden. Das Haus sei innen ziemlich verraucht.

Brandursache und Schadenshöhe sind laut dem DRK derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.