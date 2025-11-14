Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Keller eines Hauses brennt - Bewohner müssen raus

Ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses hat einen Großeinsatz ausgelöst. Mehrere Menschen kamen zur Kontrolle ins Krankenhaus. Wie es jetzt weiter geht.

Feuerwehr
Die Feuerwehr musste wegen eines Kellerbrandes ausrücken. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Gundelfingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. 18 Menschen mussten teilweise mithilfe der Feuerwehr aus dem Haus geholt werden, wie der DRK-Kreisverband Freiburg mitteilte. Das Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar.

»Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht«, sagte ein DRK-Sprecher. Es habe keine Schwerverletzten gegeben. Der Brand wurde bis zum Abend gelöscht.

Laut Bürgermeister Raphael Walz (parteilos) kommen viele Bewohner bei Freunden und Familie unter. Neun Personen werden die Nacht aber in einem Hotel verbringen. Das habe die Stadt organisiert. Wie es weitergehe mit ihnen, wisse man noch nicht, sagte Walz. Erstmal müssten die Schäden begutachtet werden. Das Haus sei innen ziemlich verraucht.

Brandursache und Schadenshöhe sind laut dem DRK derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

