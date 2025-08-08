Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Katzenbabys in Tasche vor Einkaufsmarkt ausgesetzt

Vor einem Einkaufsmarkt entdeckt ein Zeuge zwei kleine Tierbabys. Die Polizei ermittelt nun, wer sie dort allein gelassen hat.

Katzenbabys vor Supermarkt ausgesetzt
Die Katzenbabys kamen in gute Hände. Foto: Polizeipräsidium Mannheim/DPA
Die Katzenbabys kamen in gute Hände.
Foto: Polizeipräsidium Mannheim/DPA

Zwei Katzenbabys sind vor einem Einkaufsmarkt in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ausgesetzt worden. Ein Mann ließ die Kätzchen ersten Ermittlungen zufolge in einer Tasche an einer Zugangsrampe stehen und flüchtete dann mit dem Fahrrad, wie die Polizei mitteilte. Erst Stunden später habe sich ein Zeuge bei den Beamten gemeldet. Zu dem Zeitpunkt seien die Tiere schon vor dem Markt herumgelaufen.

Die Katzen kamen demnach in ein Tierheim. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Täter.

© dpa-infocom, dpa:250808-930-889459/1