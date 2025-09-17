Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Katze aus brennender Wohnung gerettet

In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Verletzt wird dabei niemand. Allerdings müssen die Einsatzkräfte eine Katze aus dem Gebäude retten.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Stuttgart eine Katze aus einer brennenden Wohnung gerettet. Das Tier wurde an seine Besitzer übergeben, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand. 

Erste Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass das Feuer am Dienstagnachmittag im fünften Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen war. Die Flammen griffen auf drei Balkone und eine weitere Wohnung über. Die Wohnung im fünften Stock ist einem Sprecher zufolge derzeit nicht bewohnbar. Angaben zur genauen Schadenshöhe und zur Ursache des Brandes machte der Sprecher zunächst nicht.

