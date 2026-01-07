Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Kassiererin mit Pistole bedroht: Mann überfällt Supermarkt

Ein vermummter Mann bedroht in einem Einkaufsmarkt eine 17-jährige Kassiererin und flüchtet mit Bargeld. Die Polizei fahndet, doch der Täter bleibt verschwunden.

Mit einer Waffe bedroht ein Mann in einem Einkaufsmarkt mutmaßlich eine 17-jährige Kassiererin und Geld erbeutet. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Mit einer Pistole soll ein Mann einen Einkaufsmarkt in Gingen an der Fils (Landkreis Göppingen) überfallen und Geld erbeutet haben. Wie die Polizei mitteilte, zog der vermummte Mann die Waffe am Montag aus der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers und bedrohte damit die 17 Jahre alte Kassiererin. Er soll Bargeld gefordert und anschließend Geld aus der geöffneten Kasse genommen haben. Dann sei er über den Parkplatz geflüchtet. Die Kassiererin blieb unverletzt und verständigte die Polizei.

Mit mehreren Streifen fahndete die Polizei nach dem Täter. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Täter blieb jedoch unentdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt vor allem nach einem älteren Mann, der während des Überfalls als Kunde an der Kasse stand. Wie viel Geld entwendet wurde, ist noch unklar.

