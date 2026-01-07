Kassiererin mit Pistole bedroht: Mann überfällt Supermarkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einer Pistole soll ein Mann einen Einkaufsmarkt in Gingen an der Fils (Landkreis Göppingen) überfallen und Geld erbeutet haben. Wie die Polizei mitteilte, zog der vermummte Mann die Waffe am Montag aus der Bauchtasche seines Kapuzenpullovers und bedrohte damit die 17 Jahre alte Kassiererin. Er soll Bargeld gefordert und anschließend Geld aus der geöffneten Kasse genommen haben. Dann sei er über den Parkplatz geflüchtet. Die Kassiererin blieb unverletzt und verständigte die Polizei.

Mit mehreren Streifen fahndete die Polizei nach dem Täter. Dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Täter blieb jedoch unentdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt vor allem nach einem älteren Mann, der während des Überfalls als Kunde an der Kasse stand. Wie viel Geld entwendet wurde, ist noch unklar.