Karlsruhes Abwehrboss Marcel Franke im Pokal einsatzbereit

Abwehrchef Marcel Franke kehrt im DFB-Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach in den Kader des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zurück. Das bestätigte Trainer Christian Eichner einen Tag vor der Zweitrundenpartie am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sky).

»Wenn er im Bus sitzt, kann er auch spielen. Wäre er nicht spielfähig, wäre er nicht dabei«, erklärte Trainer Christian Eichner, ließ die mögliche Einsatzzeit des Innenverteidigers aber offen. Nach rund vier Wochen Pause wegen einer Bauchmuskelverletzung dürfte der 32-jährige Franke wohl noch nicht in der Startelf beginnen.

Definitiv fehlen wird dagegen noch Rechtsverteidiger Sebastian Jung (35), der sich nach muskulären Problemen im Aufbautraining befindet. Fraglich ist der Einsatz von Mittelfeldspieler Dženis Burnić (27), der heute laut Eichner »aus privaten Gründen« fehlte. »Da müssen wir abwarten, ob er nachkommt«, sagte Eichner. Burnić hatte sich zuletzt wieder zu einer wichtigen Figur im Umschaltspiel der Badener entwickelt.

Kann der KSC die Krise der Gladbacher nutzen?

Das Bundesliga-Schlusslicht sieht Eichner klar in der Favoritenrolle. »Unabhängig von ihrer Situation. Wir wollen aber mit Freude spielen und eine Runde weiterkommen«, so der 42-Jährige. In der Liga sind die Gladbacher nach acht Spieltagen noch ohne Sieg.

Trotz des 4:1 in Fürth am vergangenen Freitag mahnte Eichner eine konzentrierte Leistung seiner Spieler an. »Gegen einen Bundesligisten darf man sich solche Fehler nicht erlauben«, warnte er.