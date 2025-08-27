Karlsruher SC verpflichtet Offensivspieler Philipp Förster

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat in der letzten Woche der Transferperiode Philipp Förster unter Vertrag genommen. Der 30 Jahre alte Offensivspieler spielte in der vergangenen Saison bei Liga-Konkurrent Darmstadt 98. Zur Vertragsdauer machte der KSC keine Angabe.

Förster kickte bis 2010 bereits in der Karlsruher Jugend. Anschließend lief er unter anderem für den VfB Stuttgart und Sandhausen auf. »Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich kenne das Umfeld, die Mannschaft und vor allem auch das Trainerteam sehr gut«, sagte Förster in einer Vereinsmitteilung.

Förster kommt auf bislang 110 Einsätze in der 2. Bundesliga und erzielte dabei 16 Tore. »Mit Philipp Förster gewinnen wir einen Offensivspieler, der vielseitig einsetzbar ist, große Zweitliga-Erfahrung mitbringt und die KSC-DNA bereits im Herzen trägt«, äußerte Mario Eggimann, Geschäftsführer Sport.