Karlsruher SC verpflichtet koreanischen Mittelfeldspieler

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Karlsruher SC hat sich vor Ende der Transferperiode noch mit einem Südkoreaner verstärkt. Der defensive Mittelfeldspieler Hyeokkyu Kwon (24) wurde vom FC Nantes in Frankreich verpflichtet. Der Nationalspieler zeichne sich »mit seiner Übersicht als Ballverteiler im Spielaufbau sowie mit seiner Größe und Athletik als zweikampfstarker Arbeiter aus«, sagte Mario Eggimann, Sport-Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten.

Kwon war im Sommer 2023 nach Europa gekommen und hatte zunächst bei Celtic Glasgow gespielt. Danach ging es per Leihe innerhalb Schottlands zu St. Mirren und Hibernian FC, ehe er 2025 nach Nantes kam.