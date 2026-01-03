Karlsruher SC verlängert mit Co-Trainer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Chefcoach Christian Eichner kann weiter auf eine Zusammenarbeit mit Daniel Gordon als Co-Trainer bauen. Der Karlsruher SC verlängerte den Vertrag mit dem Ex-Profi bis zum Saisonende, wie der Fußball-Zweitligist beim Start in die Rückrundenvorbereitung mitteilte.

Durch seine "Qualität und die sehr gute und zielgerichtete Arbeit mit der Mannschaft sei Gordon ein "wichtiger Bestandteil des Trainerteams" und besitze das Vertrauen aller Beteiligten im Verein.

Im Wildpark versammelte Eichner nach der kurzen Weihnachtspause sein Team. Zuvor waren die Badener in der Schlussphase der Hinrunde in eine Krise mit fünf Niederlagen und einem Remis aus den letzten sechs Spielen gerutscht. Darauf folgte die brisante Trennung vom langjährigen Co-Trainer Zlatan Bajramovic. Auf ihn war Gordon interimsweise gefolgt.

Aufgeben kein Thema

Eichner betonte derweil, dass er beim KSC unbedingt weitermachen wollte. »Das Thema zu sagen, ich höre von allein auf, das hat es bei mir eigentlich nie gegeben«, sagte Eichner. Man habe jedoch rund um das letzte Saisonspiel gegen Bochum (2:2) miteinander gesprochen. »Ich habe sicherlich intern dann auch noch einmal hinterlegt, was das alles für mich bedeutet hat, die letzten zehn, vierzehn Tage vor Weihnachten«, betonte der 43-Jährige.



Bei der Auftakteinheit auf Kunstrasen mit nur 17 Feldspielern fehlten dem KSC-Coach gleich mehrere Spieler wegen schwerer Erkältungen. »Gerade Shio Fukuda und Roko Simic, die werden wir übermorgen, glaube ich, nicht auf dem Trainingsplatz finden«, prognostizierte der KSC-Coach. Ebenfalls nicht auf dem Platz waren Nicolai Rapp (Reizung am Sprunggelenk) und Lilian Egloff (Muskelfaserriss) sowie Stammtorwart Christian Bernat, dessen Rückflug abgesagt worden war.

Test abgesagt

Das für Sonntag geplante Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Thun wurde witterungsbedingt abgesagt. Am Dienstag reist der Tabellenneunte der 2. Bundesliga mit der Hoffnung auf bessere Bedingungen mit 30 Spielern ins Trainingslager nach Estepona in Südspanien. Dort sind auch Testspiele vorgesehen, bevor es am 17. Januar bei Preussen Münster wieder um Ligapunkte geht.