Karlsruher SC leiht Ambrosius bis Saisonende aus

Der Karlsruher SC hat auf die Personalprobleme in der Defensive reagiert und Stephan Ambrosius bis zum Saisonende vom FC St. Gallen ausgeliehen. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger läuft somit nach der Saison 2022/23 zum zweiten Mal für den Club auf, heißt es in einer Mitteilung. Demnach gibt es auch eine Kaufoption für Ambrosius.

»Stephan ist ein echter Wettkämpfer und für uns eine Ideallösung in der aktuellen Situation«, sagte Mario Eggimann, Geschäftsführer Sport, zum Transfer: »Er kennt den KSC, das Trainerteam und hat schon mit einigen Jungs aus dem aktuellen Kader zusammengespielt. Er befindet sich in einer guten Verfassung und benötigt somit keine lange Anlaufzeit.«

Stephan Ambrosius ist Informationen des KSC zufolge spielberechtigt und ergänzt ab sofort den Kader. Die Karlsruher treten in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr) bei Preußen Münster an.