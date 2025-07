Karlsruher SC im Test gegen SSV Ulm 1:1

Kapitän Wanitzek traf per Handelfmeter zum 1:0 für den KSC.

Der Karlsruher SC hat die Generalprobe vor dem Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga verpatzt. Die Mannschaft von Trainer Christian Eichner kam in einem Testspiel gegen den Drittligisten SSV Ulm nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Zwar ging der KSC gleich zu Beginn der Partie dank eines verwandelten Handelfmeters von Kapitän Marvin Wanitzek (2. Minute) mit 1:0 in Führung. Zweitliga-Absteiger Ulm glich vor 500 Zuschauern im Badenia-Stadion im Wildpark aber durch ein Tor von Stürmer André Becker (30.) aus.

Nur drei Siege in acht Vorbereitungsspielen

Für den KSC, der am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Preußen Münster in die Zweitliga-Saison startet, ging eine durchwachsene Testspielserie zu Ende. Von den acht Vorbereitungsspielen gewann die Eichner-Elf lediglich drei. Innenverteidiger Marcel Beifus fehlte gegen Ulm erneut wegen Rückenbeschwerden.