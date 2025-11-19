Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Karlsruher Diskothek wegen Drogen durchsucht

Die Polizei hat eine Karlsruher Disco und die Wohnungen von zwei Angestellten durchsucht. Worum es dabei ging.

Die Polizei fand bei den Durchsuchungen Drogen, Falsch- und Bargeld. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Wegen Drogenbesitzes sind eine größere Diskothek sowie die Wohnungen zweier Mitarbeiter in Karlsruhe durchsucht worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, stellten die Beamten dabei kleine Mengen illegaler Betäubungsmittel, Falschgeld und eine hohe vierstellige Summe Bargeld sicher. Festnahmen gab es keine.

Mitarbeiter des Nachtclubs sollen laut den Ermittlungen seit Monaten mehrfach und regelmäßig gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben. 

Die Wohnungen der beiden Verdächtigen und die Disco in der Karlsruher Innenstadt wurden bereits am Samstagabend durchsucht.

