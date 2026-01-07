Karlsruhe/Baden-Baden mit Rekord bei Passagierzahlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ist 2025 von so vielen Fluggästen wie noch nie in einem Jahr genutzt worden. Es seien knapp 2,27 Millionen Passagiere abgefertigt worden, teilte die Baden-Airpark GmbH mit. Das sei ein Viertel mehr gewesen als 2024 und ein neuer Rekord.

Fast 48.000 Starts und Landungen stehen für ein Plus von fast 14 Prozent zum Vorjahr. Lediglich bei der Luftfracht sei ein Rückgang der Tonnage um gut 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen gewesen.

Karlsruhe/Baden-Baden ist der zweitgrößte Verkehrsflughafen in Baden-Württemberg. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr wurden in Stuttgart nach vorläufigen Berechnungen etwa 9,6 Millionen Passagiere gezählt, wie Airport-Chef Ulrich Heppe kürzlich den »Stuttgarter Nachrichten« und der »Stuttgarter Zeitung« mitgeteilt hatte. 2024 waren es 9,1 Millionen Fluggäste.

