Kapitän Köhler will Eintracht Braunschweig verlassen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eintracht Braunschweig verliert mitten im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga den Kapitän. Mittelfeldspieler Sven Köhler will zu Grasshoppers Zürich wechseln. Das teilte Cheftrainer Heiner Backhaus bei der Pressekonferenz zum Spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC mit.

Köhler werde daher auch nicht im Kader für die Partie gegen den KSC stehen, sagte Backhaus. »Wir brauchen den vollen Fokus auf das Spiel. Wir brauchen Jungs, die das Stadion anzünden, die die Energie bündeln«, sagte der Cheftrainer.

Noch keine Einigung zwischen den Vereinen

Nach Backhaus' Angaben hatte Köhler am Donnerstagabend ihm und Sportchef Benjamin Kessel seinen Wunsch nach einem sofortigen Wechsel in die Schweiz mitgeteilt. »Es lief fair und ehrlich ab, das möchte ich betonen. So ist das Geschäft, der Verein muss das entscheiden«, sagte Backhaus.

Das Interesse der Züricher an dem 29-Jährigen war seit Wochenbeginn bekannt. Zunächst deutete sich an, dass Köhler vorerst bleiben würde. Nun kam die Wende. Bislang gibt es noch keine Einigung der beiden Clubs über den Transfer. Die Braunschweiger möchten eine Ablösesumme. Das Transferfenster schließt am Montag.

Köhler hat in Braunschweig noch einen Vertrag bis Juni 2027. Er war im Sommer 2024 von Odense BK zur Eintracht gekommen und bestritt bislang 51 Pflichtspiele für die Niedersachsen. Die Braunschweiger sind vor dem 20. Spieltag Tabellen-12., haben aber nur zwei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsrang.