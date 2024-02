Kanzlerbesuch in Südbaden - Erste Traktoren treffen ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf den Protestschildern, die an vielen Traktoren angebracht waren, war zu lesen: »Ist der Bauer ruiniert wird dein Essen importiert!« und »Es geht nicht nur um Diesel. Es geht um unser aller Zukunft«. Markus Ehret, Landwirt aus Freiburg-St.Georgen, sagte: »Wir möchten gehört werden, wir möchten gesehen werden, wir hoffen auf ein Umdenken. Ob so ein Protest dann etwas bewirkt, wird man sehen.«

Eine Delegation der Bauern wollte sich mit dem Kanzler austauschen, kündigte der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) an. Er hatte die Sternfahrt nach Freiburg organisiert und eine Versammlung mit rund 500 Traktoren angemeldet.

Seit Wochen protestieren Landwirte in Deutschland gegen die Politik der Bundesregierung. Im Fokus stehen dabei vor allem die geplanten Beihilfekürzungen beim Agrardiesel. Am Aschermittwoch war eine Protestaktion in Biberach an der Riß derart ausgeartet, dass die Grünen ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch kurzfristig absagten. Dort waren unter anderem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne) erwartet worden.