»Kann nicht mehr« - Angeklagter bricht Aussage ab

Im Stuttgarter Prozess um eine mutmaßliche »Reichsbürger«-Terrorgruppe hat einer der Angeklagten seine mit Spannung erwartete Aussage abgebrochen. »Ich habe solche Schmerzen im Kopf«, sagte er. Der 58-Jährige berichtete rund zwei Stunden lang von seiner Lebensgeschichte, geriet dabei immer wieder ins Stocken und brach stellenweise in Tränen aus, insbesondere wenn es um seine Kinder ging.

Zuletzt hatte der Mann geschildert, wie er immer tiefer zunächst in die Querdenker- und Impfgegner- und anschließend in die »Reichsbürger«-Szene abdriftete. »Ich würde gerne ganz aufhören«, sagte er schließlich. Der Richter zog die Mittagspause vor und appellierte an den 58-Jährigen, am Nachmittag einen weiteren Versuch zu starten. Um 13.00 Uhr soll die Verhandlung fortgesetzt werden.

Der Mann war der Anklage zufolge in der Gruppe der Leiter der in Baden-Württemberg angesiedelten »Heimatschutzkompanie Nr. 221«, welche für die Gebiete Freudenstadt und Tübingen verantwortlich war und der eine besondere Rolle zukam. Die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß soll laut Anklage einen gewaltsamen Umsturz der Bundesregierung geplant und dabei bewusst Tote in Kauf genommen haben. Sie stehen in München, Frankfurt am Main und Stuttgart vor Gericht. Bei dem Verfahren in Stuttgart geht es um den militärischen Teil der mutmaßlichen Terrorgruppe, der die geplante Machtübernahme mit Waffengewalt durchsetzen sollte.