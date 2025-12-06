Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
»Kann ich nur lachen« - Hagel greift Grüne an

Bislang halten sich die Spitzenkandidaten von Grünen und CDU mit gegenseitigen Angriffen zurück. Aber jetzt wird der Ton im Wahlkampf schärfer.

CDU-Landesparteitag
Er hielt sich bisher mit Attacken auf die Grünen zurück. Foto: Uwe Anspach/DPA
Bislang hat sich CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel mit Kritik an den Grünen und an deren Spitzenkandidaten Cem Özdemir zurückgehalten. Man wolle im Wahlkampf auf sich schauen, nicht auf andere, so hieß es bislang bei der CDU. Beim Thema Wirtschaftspolitik griff er die Grünen nun aber an. Dabei ging es um den Verbrenner und die Haltung zum Auto.

Özdemir hatte vor wenigen Tagen auf dem Bundesparteitag der Grünen in Hannover gesagt: »Wir können Auto, diese Partei kann Auto.« Er will die Grünen als technologieaffine Fortschrittspartei darstellen.

Hagel nimmt ihm das nicht ab - und konterte auf dem Parteitag der Südwest-CDU in Heidelberg. »Wenn jetzt manche sagen, die seit Jahren den Kulturkampf gegen das Auto führen, sie seien plötzlich Autopartei, dann kann ich ja nur lachen«, rief er. Der »ideologische Kampf gegen unsere Schlüsselindustrie« müsse beendet werden. Für kaum einen anderen Punkt seiner Rede erhielt Hagel so viel Applaus.

