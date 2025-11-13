Kamel angefahren – Unbekannte sollen es freigelassen haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Kamel ist in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) aus einem Zirkus abgehauen und auf einer Bundesstraße angefahren worden. Der Besitzer gab an, dass vor dem Unfall zwei Unbekannte auf dem Zirkusgelände herumgeschlichen seien und mutmaßlich ein Absperrgitter geöffnet hätten. Die Polizei sicherte Spuren am Gehege, wie eine Sprecherin sagte.

Der 30-jährige Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Das eine Tonne schwere Kamel sei am Torso getroffen und verletzt worden. Ein Tierarzt musste es noch in der Nacht behandeln. Ob es den Unfall überlebt hat, blieb zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Zirkusgelände gemacht haben.