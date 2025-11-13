Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Kamel angefahren – Unbekannte sollen es freigelassen haben

Nachts schleichen Unbekannte am Zirkus herum, plötzlich läuft ein Kamel auf die Straße – und wird von einem Auto erfasst.

Ein Kamel ist auf einer Bundesstraße angefahren worden. (Symbolbild) Foto: Laszlo Balogh/DPA
Ein Kamel ist in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) aus einem Zirkus abgehauen und auf einer Bundesstraße angefahren worden. Der Besitzer gab an, dass vor dem Unfall zwei Unbekannte auf dem Zirkusgelände herumgeschlichen seien und mutmaßlich ein Absperrgitter geöffnet hätten. Die Polizei sicherte Spuren am Gehege, wie eine Sprecherin sagte. 

Der 30-jährige Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Das eine Tonne schwere Kamel sei am Torso getroffen und verletzt worden. Ein Tierarzt musste es noch in der Nacht behandeln. Ob es den Unfall überlebt hat, blieb zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Zirkusgelände gemacht haben.

