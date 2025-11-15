Kaltlufteinbruch nach trübem Wochenende

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Wochenende beginnt am Samstag mit dunklen Wolken, zeitweise soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) regnen. »Die Sonne lässt sich eher nicht blicken«, sagte ein DWD-Meteorologe. Die Temperaturen erreichen am Samstag höchstens 17 und am Sonntag höchstens 14 Grad.

Ein Kaltlufteinbruch ab Montag müssen sich die Menschen laut dem DWD aber einstellen. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 5 und 9 Grad. Der Tag beginnt regnerisch. Am Nachmittag geht der Regen in Schneeschauer über in Lagen über 800 Metern. Es bleibt davon aber nichts übrig. »Der Boden ist zu warm. Da wird nichts liegenbleiben.«

Diensteg und Mittwoch werden heiter bis wolkig. Jedoch ist es weiter recht kühl mit zwischen 1 und 6 Grad.