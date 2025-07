Kaltfront bringt Gewitter – Tropennächte bald vorbei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Hitze verabschiedet sich aller Voraussicht nach mit Getöse in Form von Gewittern, Hagelschlag und Starkregen aus Baden-Württemberg. Wenn der mutmaßliche Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle heute überwunden ist, müssen sich die Menschen am Donnerstag auf Unwetter einstellen. Neben vielen Regentropfen auch ein Lichtblick: Nachts wird es wieder kühler, so dass man Wohnungen und Häuser lüften und abkühlen kann.

Kaltfront kündigt sich an

Schon heute sind im Tagesverlauf laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einzelne Schauer und Gewitter möglich. Dabei wird es sich nach Einschätzung eines Meteorologen wohl um typische Sommergewitter handeln.

Morgen ziehe dann eine Kaltfront übers Land, sagte er. »Da ist mehr Dynamik.« Mancherorts könne Starkregen fallen. Auch größerer Hagel sei möglich. Das Ganze könne sich bis in die Nacht zum Freitag ziehen.

Zeit der Tropennächte vorbei

Die Temperaturen erreichen der Vorhersage zufolge ab Donnerstag und übers Wochenende Spitzenwerte bis zu 30 Grad, selten knapp darüber. »Richtig kühl wird's nicht, aber kühler als vorher«, sagte der Fachmann.

Nachts hingegen sinken die Werte den Angaben nach auf unter 20 Grad. Die Nächte gelten dann nicht mehr als tropisch. Mancherorts im Südwesten sind laut DWD sogar Tiefstwerte im niedrigen zweistelligen Bereich denkbar.