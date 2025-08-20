Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Kabinenroller stößt mit Auto zusammen - ein Schwerverletzter

Mit seinem dreirädrigen Elektro-Kabinenroller fährt ein Senior im Zollernalbkreis. Als er links abbiegen will, kommt es zu einem Zusammenstoß.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Müller bei ADAC Luftrettung
Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Frank Hammerschmidt/DPA
Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
Foto: Frank Hammerschmidt/DPA

Ein Senior ist auf der Bundesstraße 463 im Zollernalbkreis in seinem Elektro-Kabinenroller mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Mann sei mit seinem dreirädrigen Fahrzeug im Begegnungsverkehr frontal mit einem Auto zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher.

Der Senior hielt ersten Ermittlungen zufolge am Dienstag demnach zunächst an der Wartelinie eines Linksabbiegestreifens in Albstadt an. Dann sei er losgefahren und mit dem Auto eines 38-Jährigen zusammengestoßen, der geradeaus fuhr, sagte der Sprecher. Ein Rettungshubschrauber flog den Senior mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

© dpa-infocom, dpa:250820-930-932581/1