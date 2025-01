Kabel durchtrennt - Falscher Amokalarm in Schule

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sanierungsarbeiten und ein dabei durchtrenntes Kabel haben an einer Schule in Ludwigsburg einen Amokalarm ausgelöst und Polizei und Rettungsdienste auf den Plan gerufen. Die Schule musste am Morgen geräumt werden, rund 1.700 Schüler und Schülerinnen verließen vorübergehend das Schulgebäude. Kurze Zeit später konnte Entwarnung gegeben und der Unterricht fortgesetzt werden. Warum genau die Arbeiten an den Kabeln zu dem Fehlalarm führten, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.