Kabel brennt: Menschen aus Stadthalle evakuiert

600 Gäste müssen plötzlich raus. Ein schmorender Mehrfachstecker unterbricht eine Veranstaltung - ein Fall für die Feuerwehr.

Rund 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Rund 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz. (Symbolbild)
Rund 600 Menschen sind wegen eines Kabelbrands aus der Stadthalle in Nürtingen (Kreis Esslingen) evakuiert worden. 

Während einer Veranstaltung dort begann am Samstagabend ein Mehrfachstecker zu schmoren, wie die Polizei mitteilte. Die Halle wurde von etwa 20 Feuerwehrleuten vorsorglich evakuiert, verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr entfernte das beschädigte Kabel, danach durften die Gäste die Halle wieder betreten und die Veranstaltung konnte fortgesetzt werden. Die Polizei ermittelt nun, wie der Brand entstehen konnte.

