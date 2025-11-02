K.o. in der Schlussphase: Waldhof verliert in Hoffenheim 0:2

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga die Chance verpasst, bis auf einen Punkt an die Aufstiegszone heranzurücken. Die Mannschaft von Trainer Luc Holtz verlor im hochklassigen Baden-Duell bei der TSG Hoffenheim II durch zwei Gegentreffer in der Schlussphase mit 0:2 (0:0) und steht mit 19 Punkten weiter im Tabellenmittelfeld.

Die Tore für Hoffenheim erzielten vor 4.500 Zuschauern Arian Llugiqi in der 84. Minute und Ayoube Amaimouni-Echghouyab in der Nachspielzeit (90.+6). Die Gastgeber zogen in der Tabelle mit nun 21 Zählern am SV Waldhof vorbei und können bei zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz nun möglicherweise selbst ins Aufstiegsrennen eingreifen.

Offensivfußball mit vielen Torchancen

Beide Mannschaften zeigten begeisternden Offensivfußball. Für die Mannheimer, die von rund 4.000 Anhängern in den Kraichgau begleitet wurden, verpassten Felix Lohkemper und Kennedy Okpala mehrfach die Führung. Aber auch Hoffenheim kam schon vor der Schlussphase zu klaren Chancen, so dass SVW-Torhüter Thijmen Nijhuis immer wieder in höchster Not klären musste.

Gegen den Abstauber von Llugiqi zum 1:0 nach einem Kopfball von Yannik Lührs war Nijhuis dann aber machtlos. In der Nachspielzeit machte der allein vor dem Torhüter auftauchende Amaimouni-Echghouyab alles klar für die TSG II.